Делегация Кировская область проведет на ПМЭФ-2021 переговоры о строительстве солнечной электростанции

Форум является площадкой для дискуссий и переговоров с представителями крупных предприятий страны. Фото: kirovreg.ru

В среду, 2 июня, в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный международный экономический форум, который с 2006 года проводится при участии Президента РФ Владимира Путина. В текущем году Кировскую область представит делегация во главе с губернатором Игорем Васильевым.

В рамках ПМЭФ запланировано более 100 дискуссий, а также более десятка расширенных заседаний по различным вопросам. Кроме того, форум является площадкой для дискуссий и переговоров с представителями крупных предприятий страны. В ходе одной из таких встреч региональное правительство рассчитывает заключить соглашение о строительстве в Кировской области солнечной электростанции с одной из заинтересованных в этом компаний.

- Данное предприятие заинтересовано в реализации инвестиционного проекта в нашем регионе, - подчеркнул глава региона Игорь Васильев.

Делегация из Кировской области также планируют обсудить с представителями Россотрудничества развитие международных контактов в сфере образования.

Президент России Владимир Путин очно выступит на пленарном заседании в пятницу, участие в нем также примет губернатор Кировской области Игорь Васильев. Ключевыми темами ПМЭФ станут поддержка и реализация инвестиционных проектов, модернизация системы здравоохранения и развитие инновационных технологий.

СПРАВКА «КП»

В состав делегации от Кировской области вошли: губернатор Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин, заместитель председателя правительства Алексей Коробов, первый зампредседателя правительства Дмитрий Курдюмов и несколько региональных министров.