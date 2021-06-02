На чиновников села Кимчинское завели уголовное дело из-за сгоревшего леса

По версии следкома из-за халатности чиновников сгорело 17 гектаров леса Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Кимчинское на нескольких чиновников местной администрации завели уголовное дело за халатность в подготовке территории к сезону природных пожаров. По их вине сгорело 17 гектаров леса. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выявили ряд нарушений. Они доказали, что власти поселения вовремя не выполнили очистку территории от сухой травы, мусора, срубленных деревьев и веток. В результате возгорания огонь беспрепятственно перекинулся с поля на лесной массив. Общую сумму ущерба оценили в 6 млн рублей. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, что ранее главе Кимчинского поселения прокурор уже вносил представление, с требованием устранить нарушения противопожарной безопасности. Однако никаких ответных мер не последовало.