Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении главы Кичминского сельского поселения

Прокуратура Советского района направила материалы в следственный орган. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Советского района потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении главы Кичминского сельского поселения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело в том, что в начале мая текущего года в лесах Кичминского сельского поселения бушевал пожар. Огонь повредил и уничтожил растения на площади 17 га. Ущерб лесному фонду составил около 6 миллионов. По факту случившегося было возбуждено и до сих пор расследуется уголовное дело. В свою очередь, проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров начали в прокуратуре.

Выяснилось, что ранее главе Кичминского сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений противопожарного законодательства, но он предпочел проигнорировать требование. В частности, не были оборудованы минерализованные полосы на земельных участках.

В итоге собранные материалы послужили основанием для обращения в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении главы Кичминского сельского поселения.