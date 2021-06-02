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Общество2 июня 2021 13:28

В Уржумком районе муниципальное предприятие задолжало 35 работникам более 240 тысяч рублей

За помощью сотрудники организации обратились в прокуратуру
Алексей РомановАлексей Романов
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После вмешательства прокуратуры зарплату сотрудникам выплатили полностью

После вмешательства прокуратуры зарплату сотрудникам выплатили полностью

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уржумском районе муниципальное предприятие «Уржум-град» в апреле этого года не выплатило зарплату 35 своим сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку деятельности организации и подтвердили данное нарушение. Руководителю предприятия внесли представление и возбудили на него дело об административном правонарушении. После вмешательства прокуратуры задолженность перед всеми работниками полностью погашена.