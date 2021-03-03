В Кирове «УК Ленинского района» не выплатила зарплату работникам за февраль

В январе 2021 года УК также не выплатила зарплаты свои сотрудникам на сумму более 7,4 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Управляющая компания Ленинского района вновь задолжала заработную плату сотрудникам за февраль текущего года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что 160 работников УК не получили зарплату за февраль на общую сумму 3,1 миллиона рублей. В итоге прокурор внес гениальному директору общества представление, а также возбудил в отношении УК и ее руководителя дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ - «Невыплата в установленный срок заработной платы».

- После вмешательства прокуратуры задолженность погашена, конституционные права работников предприятия ЖКХ восстановлены, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в январе 2021 года УК также не выплатила зарплаты свои сотрудникам на сумму более 7,4 миллиона рублей. Отметим, что сейчас ООО «УК Ленинского района» находится в процессе банкротства.: 4 декабря 2020 года в отношении юрлица введено наблюдение.