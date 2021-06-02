Аукцион на ремонт стадиона «Трудовые резервы» признан несостоявшимся

На модернизацию стадиона «Трудовые резервы» планировалось потратить 25 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

На электронный аукцион по модернизации стадиона «Трудовые резервы» заявился лишь один участник, а это значит, что торги признаны несостоявшимися.

- В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся, - говорится в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Единственный участник, подавший заявку - ООО «Современные технологии», компания полностью соответствует требованиям.

Стоит учесть, что на основании вышеуказанного федерального закона у заказчика появляется возможность заключить контракт с участником, подавшим единственную заявку на аукцион.

Напомним, что на модернизацию стадиона «Трудовые резервы» планировалось потратить 25 миллионов рублей. Подрядчик должен был обновить футбольное поле и беговые дорожки до 30 сентября 2021 года. Читать.