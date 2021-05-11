На модернизацию стадиона «Трудовые резервы» планируют потратить 25 миллионов рублей

В 2021 году на стадионе должно появиться новое современное футбольное поле с искусственным покрытием. Фото: admkirov.ru

В текущем году в областном центре планируют провести работы по модернизации стадиона «Трудовые резервы». Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.

Согласно документации, будущему подрядчику предстоит обновить покрытие футбольного поля: его заменят на искусственный газон. Кроме того, оборудуют новые беговые дорожки и установят футбольные ворота. Работы должны завершить до 30 сентября 2021 года.

На модернизацию стадиона планируют потратить практически 25 миллионов рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет. В настоящее время идет поиск подрядчика, документы на аукцион можно подать до 25 мая 2021 года.