Образовательный проект Englishroo: получите доступ к 40 тысячам книг на английском языке

Фото: pronline.ru

Образовательный проект Englishroo приглашает школьников к участию в летнем марафоне по изучению английского языка. Он пройдет с 17 июня по 05 августа 2021 года. Для участия в марафоне пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте.

Проект позволит русскоязычным школьникам с пользой провести летние каникулы, подтянув навыки английского языка. Причем покупать увесистые книги и везти их с собой уже не нужно: все самое интересное доступно в одном приложении на любимом смартфоне или планшете.

Марафон призван поддерживать и развивать языковые навыки. Но главное, он дает годовой доступ к онлайн-библиотеке Epic! с более 40 тысячами электронных книг на английском языке от 250 ведущих англоязычных издательств. И при регистрации до 7 июня вы получаете доступ со скидкой более 70%! А значит, при полной стоимости подписки 8800 рублей, вы платите только 2500 рублей. С 8 июня цена вырастет до 3500 рублей.

- В марафоне Englishroo каждый километр измеряется прочитанной книгой. По итогам ребенок прочитает минимум 42 книги на английском языке за лето, а с функцией озвучки и аудиокниг также разовьет навыки понимания английской речи на слух. По окончании победителей ждут ценные призы из Австралии, - поясняет Юлия Медейрос, создатель проекта.

Можно выбрать один из призов в соответствии со своими интересами:

Футбольный мяч австралийского фути (Footy)

Детская кулинарная книга на английском языке

Настоящий австралийский бумеранг из дерева.

Кроме того, каждый участник марафона получит в электронном виде грамоту и брошюру об Австралии на английском языке с интересными фактами, выражениями и календарем на новый учебный год с красивыми фотографиями, а также электронную книгу «Сказка о кролике Питере» Беатрикс Поттер.

С полным текстом правил проведения марафона можно ознакомиться на сайте.