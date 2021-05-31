В Кирове 3 июня изменится график движения общественного транспорта

Изменения коснутся графиков движения 13 автобусов и четырех троллейбусов. Фото: admkirov.ru

В связи с проведением Великорецкого крестного хода, 3 июня изменится расписание движения общественного транспорта. Кроме того, улицы, по которым пойдет пешая колонна будут временно перекрыты. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, автомобильное движение прекратиться по улицам Ленина, Проезжей, Павла Корчагина, Баумана и Слободскому тракту. Изменятся маршруты автобусов № 1, 3, 5, 14, 15, 21, 33, 39, 47, 51, 67, 84, 117 и троллейбусов № 4, 5, 8 и 14.

Узнать подробную информацию о графиках движения общественного транспорта во время шествия Великорецкого крестного хода можно на сайте администрации города.