В Кирове на финдиректора «Алмис» завели еще три уголовных дела о неправомерном обороте средств

Расследование уголовных дел продолжается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На бывшего финдиректора фирмы «Алмис» завели еще три уголовных дела. Ранее мы писали, что ее подозревают в неправомерном обороте средств платежей. В ходе расследования вскрылись еще три аналогичных факта.

По сообщению областного СУ СКР, в 2016-2017 годах женщина неоднократно выпускала поддельные распоряжения о переводе денег со счета фирмы на счета подконтрольных компаний ООО «Алмис», располагавшихся в Москве и Кирове. В документах финдиректор указала заведомо ложные сведения о получателе, сумме и назначении платежа.

По этим фактам на кировчанку завели еще три уголовных дела. Помимо того, она является подозреваемой по делу об уклонении от уплаты налогов в сумме 54 миллионов, фигурантом которого стал и руководитель «Алмис» - депутат ОЗС Михаил Скворцов. Расследование продолжается.