В Мурашах директор учреждения культуры отбирала премии у работников

Женщина выписывала премии своим сотрудникам, а после забирала деньги себе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурашах директор культурного учреждения подозревается в присвоении денежных средств. Ранее мы уже писали, что она растратила 185 тысяч рублей; теперь выяснилось, что она фактически отбирала зарплату у сотрудников. Об этом рассказал областной Следственный комитет.

Руководитель МУП «Мурашинская централизованная клубная система» с 2015 по 2020 год наживалась на своих работниках, регулярно выписывая им премии, а после требуя эти деньги себе. Сотрудникам приходилось соглашаться, чтобы не потерять работу. Средства она, естественно, тратила по своему усмотрению.

После женщина придумала еще один способ. С января по декабрь 2020 года она устроила всех работников на дополнительные 0,5 ставки по различным должностям. После деньги, выплачиваемые за это сотрудникам, она опять-таки требовала себе.

В общем и целом женщина присвоила около миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.