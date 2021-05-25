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Происшествия25 мая 2021 13:02

В Мурашах директор культурного учреждения растратила 185 тысяч рублей

Сейчас на женщину заведено уголовное дело
Маргарита Акагиева
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За растрату казенных денег женщине грозит вполне реальный срок.

За растрату казенных денег женщине грозит вполне реальный срок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурашах задержали директора учреждения культуры. Женщину подозревают в растрате казенных денег.

Как сообщает областной Следком, в октябре 2020 года кировчанка, будучи депутатом Мурашинской гордумы и директором «Мурашинской централизованной клубной системы», заключила от лица учреждения договор. Согласно ему, работников должны были обучить оформлению паблика в соцсетях, созданию контента, а также оказывать необходимую поддержку. Подозреваемая, зная, что ничего из этого не сделано, подписала акт приемки услуг. В результате сумма ущерба составила 185 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело за растрату денежных средств в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Бывшей «культурной» работнице грозит до шести лет тюрьмы.

Криминал