В Кирове росгвардейцы нашли шестилетнего ребенка, пропавшего с детской площадки

Женщина увидела правоохранителей на улице и попросила их помочь в поисках. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове росгвардейцы нашли шестилетнего ребенка. К правоохранителям обратилась мама мальчика, по сообщению пресс-службы ведомства. Увидев на улице патруль, взволнованная женщина подбежала к ним с просьбой помочь найти ее сына.

Как оказалось с ее слов, кировчанка отпустила ребенка погулять на детскую площадку во дворе одного из домов по улице Профсоюзной. Женщина отвлеклась на несколько минут, а потом увидела, что мальчик пропал. Она попыталась разыскать его самостоятельно, но не смогла.

Росгвардейцы нашли мальчика спустя полчаса на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной. На место вызвали сотрудника ПДН. Ребенка благополучно передали маме.

Напомним, недавно мы писали о причинах пропажи детей и о том, как не допустить этого. Подробнее об этом читайте здесь.