«Чужих детей не бывает»: почему пропадают несовершеннолетние и как их ищут кировские волонтеры

На поиски выходят как спасатели и волонтеры, так и добровольцы из местных. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. «Комсомолка» в преддверии этой даты пообщалась с руководителем кировского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александрой Яговкиной. Этих людей знают все - они бескорыстно и искренне ищут тех, кто почему-то не вернулся домой. Как взрослых, так и детей.

«ПРИЧИНЫ ПРОПАЖИ ВСЕГДА РАЗНЫЕ»

Как только поступает заявка «помогите, пропал ребенок!», время резко становится драгоценным. Важно максимально быстро созвониться с родственниками пропавшего и в мельчайших подробностях выяснить обстоятельства исчезновения, приметы, привычки ребенка. Любая мелочь, по словам Александры, может оказаться решающей.

- Параллельно с этим поисковикам сообщают: пришла детская заявка, идет сбор информации, - рассказывает руководитель реготдела «Лизы Алерт». - Мы тут же готовим пост и ориентировку, ищем типографию, где ее срочно напечатают. Координатор собирает необходимое оборудование. После опроса родных и разговора с полицией он определяет дальнейшие действия. В том числе место штаба и автономные задачи - расклейку ориентировок, например. Занять можно и волнующихся родственников - порекомендовать им обзвонить больницы или одноклассников. Наконец, все при деле, поисковики отписываются о своей готовности выйти на розыск. После этого и начинается основная работа.

Причины пропажи всегда разные. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Поиски детей отличаются от розыска взрослого человека тем, что у первых иные мышление и психология. Кроме того, алгоритм выбирается в зависимости от возраста и ситуации. И, как признается Александра, поиски детей всегда более волнительные: ребенок зачастую не может реально оценить опасность. И тогда возникает нешуточная угроза жизни и здоровью.

- Причины пропажи также всегда разные, - говорит Александра. - Это далеко не всегда побеги из дома или криминальные случаи. К примеру, малыши исследуют мир, и уходят, не задумываясь о последствиях. Дети постарше могут просто загоститься у друзей или заиграться с ними. Подростки пытаются проявить самостоятельность. Каждый поиск - это новая история.

И эти истории далеко не всегда кончаются печально. Бывают даже и забавные случаи (хотя не для родителей, пожалуй). Однажды волонтерам пришла заявка о пропаже семилетнего ребенка. Мама плакала в трубку: всех знакомых и друзей перетрясли, обзвонили всех, кого можно, пропал - и все тут! Спустя полчаса малыш нашелся сам, спрыгнув со второго яруса кровати. Оказалось, он спал там все это время, даже не подозревая о том, какой вызвал переполох.

Стоит заметить, что у волонтеров нет истечения «срока давности». Поиски продолжаются, пока ребенка не найдут. Активных действий может не быть, лишь информационная поддержка, однако человека продолжают искать. Сдаваться - это не про волонтеров.

В поисках им помогают добровольцы, полиция и спасателей. Многие организации также оказывают посильную поддержку: одни - печатают ориентировки, другие - поставляют канцелярские товары, третьи кормят волонтеров на выездах, помогают с транспортом и так далее.

- Можно долго перечислять тех, кто готов помогать, - говорит Александра. - Это очень важно и здорово, чувствовать поддержку, знать, что много людей готовы сделать вклад в спасение жизни незнакомого человека, помочь ему вернуться домой.

Отряду всегда нужны добровольцы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РЕБЕНКА?

Предотвратить пропажу ребенка можно, если с самого детства постоянно говорить ему о правилах безопасности. Родители должны объяснить детям, как минимум, основные правила, которые ребенок сможет объяснить взрослым, если потеряется.

- Рассказывайте, что нужно сделать, если он потерялся, куда можно обратиться за помощью, - советует Александра. - Выстраивайте доверительные отношения, показывайте пример. Если вы хотите, чтобы ребенок всегда был на связи и предупреждал, куда идет, возьмите это за правило для всех членов семьи. Никогда не лишайте ребенка телефона, иначе он не сможет позвонить вам в случае опасности. Если хотите ограничить интернет, то лучше дайте ему простой, кнопочный телефон.

ВАЖНО

Что должен знать ребенок для своей безопасности:

- имена и фамилии - свои и родителей, а также домашний адрес;

- куда обратиться за помощью: в сети магазинов «Пятерочка» существуют специальные островки безопасности. Их сотрудники помогут ребенку, если тот потеряется;

- всегда выходить из дома только с полностью заряженным телефоном.

Маленькие дети должны также четко знать понятие «свой-чужой»: свои - это семья, все остальные - чужие. Также малышу необходимо донести: водоем - это опасно!

Что делать ребенку, если он потерялся:

- самое главное правило: заблудился - стой на месте!

- позвони родным и в полицию (короткий номер 112). Можно обратиться за помощью к правоохранителям, женщине с ребенком или в ближайшую «Пятерочку»;

- если потерялся в лесу - сиди на месте. Откликайся, если слышишь людей.

Что должны делать родители маленького ребенка:

- не теряйте малыша из виду;

- одевайте его в яркую, заметную одежду;

- напишите свой номер телефона на браслете или бирке, прикрепленной к одежде;

- начинайте поиск сразу же, если не можете найти ребенка в течение 5 минут. Звоните на номер 112 и на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 88007005452.

Что делать, если вы увидели одинокого ребенка:

- оглядитесь по сторонам. Возможно, его уже поблизости ищут;

- никогда и никуда не уводите ребенка! Постарайтесь не прикасаться к нему - это может напугать его;

- если вам кажется, что ребенку нужна помощь, подойдите, присядьте, и спросите, все ли с ним в порядке, где его родители, не потерялся ли он;

- если да - вызовите полицию и объясните ситуацию. Ребенку скажите, что вы побудете с ним, пока не найдутся его родители;

- если вы в ТЦ или крупном магазине, и ребенок сказал, что пришел с родителями - попросите охрану дать объявление по громкой связи;

- передавая малыша полиции, узнайте, куда его повезут. Это поможет, если родители позже прибегут его искать.

Как кировчане могут помочь отряду

«Лизе Алерт» всегда нужны новые добровольцы. Если вы хотите участвовать в поисках пропавших людей - звоните на горячую линию отряда 8-800-700-54-52. Помочь может каждый!