Кировские коммунальщики устраняют последствия сильного урагана

В Кирове в ликвидации последствий воскресного урагана задействованы 14 аварийных бригад. Фото: admkirov.ru

После урагана, который обрушился на Киров в воскресенье, 16 мая, коммунальные службы приступили к ликвидации его последствий. Все работы должны завершить до конца текущего дня. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, в результате грозы и сильного ветра возникли перебои с электричеством в поселке Ганино, на улице Дзержинского и в слободе Малые Ряби. На место оперативно выехали ремонтные бригады «Горэлектросети» и в течение нескольких часов восстановили подачу электроэнергии.

Кроме того, на тротуары и газоны Кирова упали большие ветви деревьев и листва. Наиболее сильно зеленые насаждения пострадали на улицах Преображенской, Верхосунской, Молодой Гвардии, Маклина, а также в Нововятском районе и поселке Сидоровка. К очистке территории приступили 14 аварийных бригад подрядных организаций УДПИ и «Гордормостстроя».

Напомним, что в минувшие выходные от урагана пострадал не только областной центр. В Опаринском районе стихия накрыла поселки Речной и Заря. Сильный ветер срывал крыши домов, ломал теплицы и заборы. В Котельниче выпал град диаметром 3 см.