Стала известна предположительная причина пожара в Котельниче

При разборе завалов на месте происшествия обнаружено тело хозяйки одной из квартир дома. Фото: vk.com/vkotle

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины на пожаре в городе Котельниче, сообщили в СК РФ по Кировской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в понедельник, 10 мая, в одной из квартир в деревянном доме на улице Суворова произошел пожар. В результате происшествия погибла 70-летняя женщина.

- По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.