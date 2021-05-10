В Котельниче на пожаре в деревянном доме погибла женщина

На тушение пожара привлекалось 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Фото: vk.com/vkotle

В понедельник ночью, 10 мая, в Котельниче произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Суворова. За считанные секунды пламя охватило деревянное здание. При разборе завалов на месте происшествия обнаружено тело хозяйки одной из квартир дома, сообщили в группе «Типичный Котельнич».

- На тушение пожара привлекалось 6 единиц техники и 25 человек личного состава 40 ПСЧ, - сообщил группе начальник 40 пожарно-спасательной части Руслан Хохлов.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.