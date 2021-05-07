В пятницу и понедельник в Кирове пройдут «сплошные проверки»

«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Октябрьском районах. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». 7 и 10 мая на городских дорогах будут ловить пьяных водителей. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

На этот раз мероприятие пройдет в Октябрьском и Ленинском районах Кирова. На заранее выбранных участках, как всегда, будут останавливать весь транспорт. Без внимания не оставят также въезды и выезды из города, как и пригородные зоны. В рейдах сотрудникам Госавтоинспекции традиционно будут помогать представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировским водителям напоминают, что вождение в пьяном виде карается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, в патрульных машинах установлены видеорегистраторы - для избежания конфликтов и попыток разрешить их путем взятки.

Напомним также, что 7, 8 и 9 мая на некоторых улицах Кирова будут запрещены парковка и стоянка транспорта, а некоторые дороги вовсе перекроют. Полный список можно посмотреть здесь.