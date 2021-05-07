Перекрытие дорог на 9 мая в Кирове: список закрытых улиц и изменения в работе общественного транспорта

Ежегодно на 9 мая в Кирове перекрывают улицы.
Фото: Анна КРЮКОВА
Каждый год в преддверии 9 мая и в сам праздничный день в Кирове традиционно перекрывают улицы и меняют маршруты общественного транспорта. Вот и сейчас горадминистрация выпустила соответствующее постановление. «Комсомолка» составила для вас схему перекрытия дорог и список изменившихся автобусных маршрутов.
ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ПАРКОВАТЬСЯ
Остановку и стоянку транспорта запретят на следующих участках:
7 мая
- с 06.00 до 19.00 - улица Казанская от Красноармейской до Орловской;
8 мая с 18.00 до 23.00 9 мая
- улица Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
- улица Карла Маркса от Преображенской до Спасской;
- улица Московская от Дерендяева до Володарского и от Казанской до Набережной Грина (по Динамовскому проезду);
- Пионерский переулок.
На некоторых улицах запретят стоянку и остановку транспорта, некоторые - временно перекроют совсем.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ
Полностью движение транспорта (кроме принадлежащего организаторам праздничных мероприятий) запретят на этих участках:
7 мая
С 06.00 до 19.00 - улица Казанская от Красноармейской до Орловской;
9 мая
Киров:
С 00.00 до 23.00:
- улица Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
- улица Московская от Дерендяева до Карла Маркса и от Казанской до Набережной Грина;
- Динамовский проезд;
- Пионерский переулок.
С 00.00 до 14.00:
- улица Московская от Дерендяева до Володарского;
- улица Карла Маркса от Преображенской до Спасской.
С 20.00 до 23.00:
- улица Московская от Октябрьского проспекта до улицы Володарского (кроме общественного транспорта);
- улица Спасская от Дерендяева до Володарского;
- улица Преображенская от Октябрьского проспекта до улицы Володарского (кроме общественного транспорта);
- улица Дерендяева от Пятницкой до Спасской (кроме общественного транспорта);
- улица Карла Либкнехта от Пятницкой до Герцена;
- улица Карла Маркса от Труда до Герцена.
Нововятский район:
С 08.00 до 14.00:
- улица Ленина;
- улица Парковая от Коммунистической до Рухлядьева;
С 18.00 до 23.00:
- улица Ленина;
- улица Парковая от дома №4 по ул. Ленина до дома №10 по ул. Рухлядьева.
Микрорайон Лянгасово:
С 08.30 до 10.00:
- улица Ленина от Комсомольской до Октябрьской;
- улица Октябрьская, 40-42.
Несколько автобусов поменяют свои маршруты из-за перекрытых улиц.
Фото: Юлия КОЖЕВНИКОВА
КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
9 мая несколько маршрутов автобусов временно изменятся.
С 00.00 до 14.00:
- № 2: ул. Дзержинского - Октябрьский проспект - ул. Воровского, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;
- № 10: ул. Милицейская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту;
- № 14: ул. Воровского - ул. Ленина - ул. Профсоюзная, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;
- № 23: ул. Лепсе - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;
- № 39: ул. Профсоюзная - Октябрьский проспект - ул. Воровского, далее по существующему маршруту;
- № 46: ул. Дзержинского - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;
- № 47: остановка «Инфекционная больница» - ул. Ленина - ул. Преображенская - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту;
- № 84: ул. Профсоюзная - ул. Ленина - ул. Воровского, далее по существующему маршруту;
- № 88: ул. Московская - Октябрьский проспект - ул. Воровского - проспект Строителей - ул. Московская, обратно – тем же маршрутом;
- № 90: ул. Дзержинского - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.
Также на этот период будет приостановлена работа троллейбусов маршрута №1.
С 8 до 14 часов в Нововятском районе:
- № 46 и 87 - ул. Советская - ул. Парковая - остановка «Улица Кирова», обратно - тем же маршрутом.