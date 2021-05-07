Перекрытие дорог на 9 мая в Кирове: список закрытых улиц и изменения в работе общественного транспорта

Ежегодно на 9 мая в Кирове перекрывают улицы. Фото: Анна КРЮКОВА

Каждый год в преддверии 9 мая и в сам праздничный день в Кирове традиционно перекрывают улицы и меняют маршруты общественного транспорта. Вот и сейчас горадминистрация выпустила соответствующее постановление. «Комсомолка» составила для вас схему перекрытия дорог и список изменившихся автобусных маршрутов.

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ПАРКОВАТЬСЯ

Остановку и стоянку транспорта запретят на следующих участках:

7 мая

- с 06.00 до 19.00 - улица Казанская от Красноармейской до Орловской;

8 мая с 18.00 до 23.00 9 мая

- улица Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- улица Карла Маркса от Преображенской до Спасской;

- улица Московская от Дерендяева до Володарского и от Казанской до Набережной Грина (по Динамовскому проезду);

- Пионерский переулок.

На некоторых улицах запретят стоянку и остановку транспорта, некоторые - временно перекроют совсем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ

Полностью движение транспорта (кроме принадлежащего организаторам праздничных мероприятий) запретят на этих участках:

7 мая

С 06.00 до 19.00 - улица Казанская от Красноармейской до Орловской;

9 мая

Киров:

С 00.00 до 23.00:

- улица Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- улица Московская от Дерендяева до Карла Маркса и от Казанской до Набережной Грина;

- Динамовский проезд;

- Пионерский переулок.

С 00.00 до 14.00:

- улица Московская от Дерендяева до Володарского;

- улица Карла Маркса от Преображенской до Спасской.

С 20.00 до 23.00:

- улица Московская от Октябрьского проспекта до улицы Володарского (кроме общественного транспорта);

- улица Спасская от Дерендяева до Володарского;

- улица Преображенская от Октябрьского проспекта до улицы Володарского (кроме общественного транспорта);

- улица Дерендяева от Пятницкой до Спасской (кроме общественного транспорта);

- улица Карла Либкнехта от Пятницкой до Герцена;

- улица Карла Маркса от Труда до Герцена.

Нововятский район:

С 08.00 до 14.00:

- улица Ленина;

- улица Парковая от Коммунистической до Рухлядьева;

С 18.00 до 23.00:

- улица Ленина;

- улица Парковая от дома №4 по ул. Ленина до дома №10 по ул. Рухлядьева.

Микрорайон Лянгасово:

С 08.30 до 10.00:

- улица Ленина от Комсомольской до Октябрьской;

- улица Октябрьская, 40-42.

Несколько автобусов поменяют свои маршруты из-за перекрытых улиц. Фото: Юлия КОЖЕВНИКОВА

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

9 мая несколько маршрутов автобусов временно изменятся.

С 00.00 до 14.00:

- № 2: ул. Дзержинского - Октябрьский проспект - ул. Воровского, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 10: ул. Милицейская - ул. Карла Маркса - ул. Воровского - Октябрьский проспект, далее по существующему маршруту;

- № 14: ул. Воровского - ул. Ленина - ул. Профсоюзная, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 23: ул. Лепсе - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 39: ул. Профсоюзная - Октябрьский проспект - ул. Воровского, далее по существующему маршруту;

- № 46: ул. Дзержинского - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 47: остановка «Инфекционная больница» - ул. Ленина - ул. Преображенская - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту;

- № 84: ул. Профсоюзная - ул. Ленина - ул. Воровского, далее по существующему маршруту;

- № 88: ул. Московская - Октябрьский проспект - ул. Воровского - проспект Строителей - ул. Московская, обратно – тем же маршрутом;

- № 90: ул. Дзержинского - Октябрьский проспект - ул. Воровского - ул. Карла Маркса, далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

Также на этот период будет приостановлена работа троллейбусов маршрута №1.

С 8 до 14 часов в Нововятском районе:

- № 46 и 87 - ул. Советская - ул. Парковая - остановка «Улица Кирова», обратно - тем же маршрутом.