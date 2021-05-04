Прогноз погоды на неделю с 4 по 7 мая в Кирове: ожидаются дожди и похолодание

Синоптики предупредили кировчан о дождях и грозах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начало мая в Кирове окажется пасмурным и дождливым. По прогнозам gismeteo.ru, почти в течение всей недели в городе возможны осадки. Кроме того, ожидается гроза.

Так, во вторник, 4 мая, с самого утра будет лить дождь. Воздух прогреется до +11 градусов. Днем станет на два градуса теплее. Однако ливень не прекратится до самого вечера. К ночи похолодает до +5 градусов. Порывы ветра будут достигать 6-13 м/с, местами возможно усиление до 19 м/с. Атмосферное давление - низкое, всего 732-734 мм рт. ст.

В среду, 5 мая, ранним утром в Кирове ожидается малооблачная погода и +5 градусов. К 09.00 в городе снова зарядит дождь. Около 12.00 пройдет гроза. Температура воздуха составит +9 градусов. Ночью синоптики прогнозируют всего +2. Скорость ветра - от 3 до 15 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

Четверг, 6 мая, порадует кировчан солнцем. Утром воздух прогреется до +6 градусов. Днем потеплеет до +12, станет пасмурно. Ночью будет на три градуса прохладнее. Скорость ветра не изменится. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

С утра в пятницу, 7 мая, в городе по-прежнему будет пасмурно. Столбик термометра окажется на отметке +10 градусов. Днем потеплеет на четыре градуса и начнется дождь. К ночи похолодает до +3. Скорость ветра и атмосферное давление останутся прежними.