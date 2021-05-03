Метеопредупреждение: 4 мая, в Кировской области ожидаются порывы ветра до 19 м/c

Кировчан предупредили о сильном ветре Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 4 мая, в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По прогнозам специалистов ЦГМС, порывы ветра будут достигать 19 м/. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники ведомства просят кировчан быть внимательными, осторожными и соблюдать ряд простых правил:

- Если сильный ветер застал вас в здании, отойдите от окон и укройтесь в безопасном месте.

- Если ураган настиг вас на улицах города, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов.

Для защиты от летящих обломков и стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Кроме того, опасно для жизни в ветреную погоду находиться в полуразрушенных зданиях.