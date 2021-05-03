Половодье в Кировской области 2021: Пик паводка в нашем регионе пройден

Специалисты кировского ЦГМС зафиксировали снижение уровня воды в реке Вятке. Фото: admkirov.ru

В Кировской области уровень в реке Вятке впервые с начала сезона паводков перестал подниматься. За прошедшие сутки он снизился на 2 см и составил 413 см от «0» поста. Об этом сообщили в горадминистрации.

По мнению специалистов кировского ЦГМС, пик половодья в нашем регионе пройден. В этом году он оказался ниже, чем в 2020. Год назад вода поднялась до отметки +422 см от нулевого поста..

Напомним, что по-прежнему из-за «большой воды» закрыто движение по 18 мостам в 12 муниципалитетах. Для жителей данных районов сформирован необходимый запас продовольствия и медикаментов. Ситуация находится на особом контроле правительства Кировской области.