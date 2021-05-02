Энергетики Кировской области в майские праздники не оставят граждан без света в случае аварии

Энергоснабжающие предприятия Кировской области в майские праздники будут работать в оперативном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области в майские праздники энергоснабжающие предприятия будут работать в оперативном режиме. В случае аварийного отключения света, на место незамедлительно прибудут дежурные бригады. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам областного министра энергетики и ЖКХ Андрея Балдыкова, все энергетические организации заранее подготовили аварийно-восстановительное оборудование, резервные генераторы и сформировали оперативные бригады. Также, на время выходных, должны прекратить плановые работы на объектах электроэнергетики. Это поможет избежать излишнего шума, который мешает покою жителей региона.

На всех предприятиях и в самом министерстве Кировской области будут проводить ежедневный мониторинг возникающих аварий. В круглосуточном режиме продолжат работу горячие линии организаций и их официальные сайты.

О работе других экстренных служб и организаций можно прочитать здесь.