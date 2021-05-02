Как будут работать больницы и другие бюджетные организации в майские праздники 2021 в Кирове

В майские праздники кировчане смогут обратиться за экстренной медицинской помощью в любое время дня и ночи Фото: Олег ЗОЛОТО

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

В майские праздники для жителей областного центра будут круглосуточно работать служба скорой медицинской помощи, Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, а также санитарная авиация. В случае необходимости, вызвать экстренную медицинскую помощь кировчане могут по номерам: 03,103, 112.

При неотложных случаях взрослые с заболеваниями глаз могут обратиться в Кировскую клиническую офтальмологическую больницу: г. Киров, Октябрьский проспект, 10а.

Срочную помощь детям при травмах и внезапных заболеваниях глаз круглосуточно окажут в приемном покое Кировской областной детской клинической больницы: г. Киров, ул. Менделеева, 16.

За экстренной стоматологической помощью можно обратиться в поликлинику Кировского клинического стоматологического центра: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 92.

Также в праздничные и выходные дни специализированную наркологическую помощь можно будет получить в приемном покое Кировского областного наркологического диспансера: г. Киров, пр. Студенческий, д.7.

В случае укуса клещей, для их удаления, жители областного центра смогут в круглосуточном режиме обращаться в поликлинику Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, больницу скорой медицинской помощи, а также городские медучреждения №2, №5, №9: г. Киров, ул. Менделеева,17; ул. Гагарина,2; ул. Семашко,1; ул. Дерендяева, 97; ул. Свердлова,4.

Подробная информация о работе медицинских организаций опубликована здесь.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Запись на вакцинацию: ПО ТЕЛЕФОНУ 122.

Единый call-центр для родственников инфекционных госпиталей: 41-89-22.

Областной наркологический диспансер: (8332) 45-53-70.

Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов: (8332) 40-80-22.

Справочный телефон по вопросам записи на прием к врачу через «электронную регистратуру»: 8-800-100-43-03, 8 (8332) 21-43-03.

ГИБДД

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Кировской области в майские праздники будет работать с 3 по 7 мая. В эти даты жители области смогут забрать водительские права, а также поставить на учет свои автомототранспортные средства по адресу: Химический переулок 1а, с 8.00 до 17.00. Нерабочими будут 1,2,8 и 9 мая.

Добавим, что получение той или иной услуги происходит по предварительной записи. Сделать это можно на едином портале Госуслуг или по телефонам: +7 (8332) 40-61-40; +7 (8332) 40-61-77. Расписание работы районных Госавтоинспекций можно узнать на их официальных сайтах.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В праздничные дни специалисты Центра занятости населения будут принимать граждан с 4 по 7 мая. Они окажут содействие кировчанам в поиске подходящей работы, осуществлении социальных выплат и постановке на биржу труда. Кроме того, заявление можно также подать и в дистанционном формате. Это можно сделать в личном кабинете общероссийской базы вакансий «Работа в России» или на сайте Госуслуг.

Важно отметить, что в случае подачи обращения в выходной день, оно будет переадресовано на рабочий. Например:

- 4 мая 2021 г - дата заявлений, поданных в период с 1 по 3 мая 2021 г.;

- с 4 по 7 мая 2021 г. - день предоставления заявления считать днем его подачи;

-11 мая 2021 г. - дата заявлений, поданных в период с 8 по 10 мая 2021 г.

«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Горячая линия (в том числе информация об отключениях): 255-977;

Диспетчер по Кирову: 56-40-34.

ПОЧТА

В субботу, 8 мая, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

-3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

-10 мая – по режиму работы воскресенья,

-c 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.