Половодье в Кировской области 2021: По-прежнему закрыто движение по 18 мостам в 12 муниципалитетах

Вода в пяти реках Кировской области продолжает подниматься. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области, по состоянию на 30 апреля, уровень воды в реках Вятке, Каме, Великой, Кобре и Моломе продолжает расти. За сутки он поднялся от 3 до 28 см. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным специалистов кировского ЦГМС затоплены придомовые территории в Юрьянском, Арбажском, Верхнекамском районах, а также в городе Кирове. Ситуация в данных муниципалитетах остается на контроле. Эвакуация людей пока не требуется.

Подтопление дорог также зафиксировано в Лебяжском и Кирово-Чепецком районах. В Кирове временно перекрыто автомобильное движение по улице Лесозаводской. Кроме того, затопленными остаются участки улиц Слобода Широковская, Береговая и Луначарского. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.

Напомним, что по-прежнему закрыто движение по 18 мостам в 12 муниципалитетах. Все населенные пункты снабжены необходимым запасом продуктов питания и медикаментов. По словам специалистов, пик паводка придется на начало мая.