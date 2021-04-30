Грозы и ветер до 22 м/с: в Кировской области объявили метеопредупреждение

В отдельных районах области ожидаются дожди и грозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Кировской области начнет портиться уже с завтрашнего дня. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 1 мая.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день в отдельных районах области пройдут дожди и грозы. Ветер грозит усилиться до 22 м/с. Региональное ГУ МЧС уже рассылает предупреждения кировчанам.

Жителям региона напоминают основные правила поведения при сильном ветре:

- держитесь подальше от деревьев, рек, легких построек, мостов, поврежденных зданий и линий электропередач;

- не заходите в ветхие здания;

- если сильный ветер или ураган застал вас дома - держитесь подальше от окон.

По предварительному прогнозу, все майские праздники будут омрачены дождливой и ветреной погодой. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.