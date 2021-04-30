Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кировской области неблагополучная

Каждый заболевший коронавирусом заражает 1-2 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая ситуация в Кировской области остается нестабильной. На данный момент достигнуто шаткое равновесие, которое может в любой момент сломаться. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора кировского управления Роспотребнадзора Любовь Опарина.

По ее словам, сейчас отмечена стабилизация роста темпа заболеваемости коронавирусом: он прекратил снижаться. Ситуация стала неблагополучной и неустойчивой из-за таких факторов, как миграция (внешняя и внутренняя) и наступление весеннего периода, в который обычно отмечается снижение иммунитета. Любовь Опарина также добавила, что Кировская область не относится к той половине регионов, где ситуацию с заболеваемостью коронавирусом можно назвать благополучной. Как раз наоборот.

- Коэффициент распространяемости коронавируса высок: он приближается к единице и не снижается. Каждый заболевший заражает 1-2 человек, - заявила Любовь Опарина. - Давайте думать о нашей безопасности, чтобы хотя бы к июню выйти к нормальной жизни.

Именно по этой причине значительно урезали программу праздничных мероприятий на 9 мая. Как именно - читайте здесь.