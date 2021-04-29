Кировчане стали меньше брать в долг у микрофинансовых организаций

Основной объем финансовой поддержки, свыше 1 млрд рублей, оказан представителям бизнеса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувший год жители региона взяли в долг у микрофинансовых организаций порядка 450 миллионов рублей, что на 28% ниже показателя 2019 года, сообщили в отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

- Наиболее существенно сократился сегмент займов «до зарплаты» - до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней - на 46,6%, - уточнили в ЦБ РФ по Кировской области.

Всего за 2020 год МФО выдано почти 1,5 млрд рублей. Более 1 млрд рублей предоставлено бизнесу:

- индивидуальным предпринимателям - 550 млн рублей;

- юридическим лица - 475 млн рублей.

Отметим, что на территории Кировской области работает 21 МФО, зарегистрированная в регионе. Кроме того, представлено 153 подразделения микрофинансовых организаций из других субъектов РФ.

- Микрофинансовые организации выполняют важнейшую социальную функцию обеспечения финансовой доступности. Они удовлетворяют потребность в коротких и небольших займах, которые нужны гражданам и малому бизнесу срочно, - отметил заместитель управляющего Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России. Андрей Обухов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области работали пять нелегальных кредиторов. Читать.