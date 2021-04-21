Пять нелегальных кредиторов работали в Кировской области

Нелегальные кредиторы не имеют статуса финансовой организации. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувший год в Кировской области выявили пять нелегальных кредиторов. В основном организации незаконно предоставляли потребительские займы жителям региона под залог имущества под видом комиссионных магазинов, а некоторые из них маскировались под микрофинансовые организации, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Кировской области.

- Нелегальные кредиторы не имеют статуса финансовой организации. Их деятельность не регулируется Банком России и находится вне правового поля, - отметил управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Сергей Крюков.

Обращаясь в такие организации, граждане рискуют взять деньги в долг на невыгодных условиях. Кроме того, если вовремя расплатиться не получится, то есть риск стать жертвой незаконных методов «выколачивания» денег.

Чтобы не стать жертвой «черных» кредиторов, специалисты рекомендуют проверить законность работы организации на сайте Банка России.