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Происшествия29 апреля 2021 13:42

В Кирове водитель «двенадцатой» протаранил Opel и устроил массовое ДТП

Авария произошла вечером на улице Лепсе
Андрей Сергеев
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В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в результате массового ДТП на улице Лепсе пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду вечером, 28 апреля, напротив дома №13 на улице Лепсе водитель «двенадцатой» протаранил остановившийся впереди Opel. После чего иномарку отбросило на автомобиль Lada Granta.

- В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых пять человек получили травмы.

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