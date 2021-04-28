В Кирове на улице Карла Маркса не поделили дорогу иномарка и автобус

На улице Карла Маркса в результате столкновения иномарки и пассажирского автобуса пострадали 39-летняя женщина и 11-летний мальчик. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром среды, 28 апреля, в Кирове произошло ДТП. На улице Карла Маркса у дома №118 столкнулись автомобиль "Сузуки" и автобус ЛИАЗ. В результате аварии два пассажира общественного транспорта получили травмы. Пострадавшие - 39-летняя женщина и 11-летний мальчик. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии. На месте происшествия сотрудники ГИБДД осуществляют распорядительно - регулировочные действия.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.