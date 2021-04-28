Кировские прихожане смогут встретить Пасху в храмах

Пасхальные богослужения пройдут в Свято-Успенском кафедральном соборе. Фото: вятская-епархия.рф

Кировчан допустят в храмы на пасхальные богослужения. На сайте Вятской епархии появилось расписание с приглашением верующих на соборную молитву.

Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая. Богослужения начнутся в ночь с 1 на 2 мая, с 23 часов. В Свято-Успенском соборе Трифонова мужского монастыря проведут Полунощницу, Крестный ход, Пасхальную утреню и Литургию. 2 мая в 16 часов начнется Великая вечерня. Торжественные Пасхальные службы возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк.

Напомним, в минувшем году на пасхальные богослужения прихожан не пустили в храмы из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас, поскольку заболеваемость постепенно снижается, часть ограничений в области снята. Параллельно решается вопрос о проведении Великорецкого крестного хода, который в 2020 году также был формально запрещен.