В Кировской области готовятся к проведению Великорецкого крестного хода

В Медянах сейчас восстанавливают церковь, в которой смогут разместиться на стоянку и отдых как духовенство, так и паломники. Фото: вятская-епархия.рф

В Кировской области решают, как пройдет Великорецкий крестный ход-2021. Оргкомитет по содействию и организации проведения мероприятия провел выездное совещание по основным местам маршрута. Об этом сообщает пресс-служба Вятской епархии.

Повестка включала в себя различные проблемы: размещение духовенства, обеспечение участников хода питанием, водой, организация возможного ночлега и другие. К примеру, в Медянах сейчас восстанавливают здание церкви. В нем есть места отдыха для духовенства, певчих и сотрудников ведомств, которые будут сопровождать крестный ход. После заливки пола бетоном паломники смогут разместиться на стоянку пятого дня под крышей.

Коснулось обсуждение и вопроса безопасности - в том числе соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при совершении таинств. Обговорили также оборудование мест для исповеди на улице, организацию трансфера на богослужения, торговлю в селе Великорецком и другие моменты.

Помимо того, известно, что в преддверии шествия и на его маршруте будут помогать волонтеры. В их обязанностях - информационная помощь паломникам. Кроме того, в мае заработает «горячая линия» крестного хода.