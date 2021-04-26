Загрязнение воздуха в «Озерках»: прокуратура обязала четыре предприятия установить санитарную зону

В микрорайоне «Озерки» четыре предприятия, которые загрязняют окружающую среду обязали установить санитарную зону. Фото: genproc.gov.ru

Кировская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала четыре предприятия в микрорайоне «Озерки» установить санитарную зону. Об этом сообщили в ведомстве.

Из-за постоянных сообщений СМИ и жалоб местных жителей, сотрудники прокуратуры провели проверку организаций ООО «Дом дерева», ООО «СГ Фарм», ООО «Астра групп» и одного ИП, расположенных на улице Мостовой и Павла Корчагина. В результате было установлено, что работающие на этих предприятиях печи и котельные наносят большой ущерб окружающей среде.

В связи с этим кировский природоохранный прокурор направил в суд четыре иска с требованием устранить выявленные нарушения. Дело находится на контроле надзорного органа.

Напомним, что сотрудники различных государственных ведомств проверили все промышленные предприятия микрорайона «Озерки». По словам министра охраны окружающей среды Кировской области Тимура Абашева, отбор проб воздуха на данной территории ведется ежедневно.