Денис Пырлог: пожар в троллейбусе мог произойти из-за противогололедной смеси

АТП провело эксперимент по воздействию реагента на троллейбусные контактные сети. Фото: vk.com/pyrlog

Инцидент с пожаром в троллейбусе на улице Ленина мог произойти из-за противогололедной смеси на дорогах. По заявлению главы кировского АО «АТП» Дениса Пырлога, замыкание в тяговом электродвигателе машины произошло из-за того, что реагент разъел проводку.

Как уточняет Пырлог, АТП специально провело эксперимент - как влияет смесь «Галит-А», которой в гололед посыпают кировские дороги, на изоляцию троллейбусной контактной сети. В результате после подачи напряжения изолятор под воздействием тока загорелся и вышел из строя.

- На основании выше сказанного можно сделать вывод, что применение противогололедного реагента «Галит-А» может привести к повреждению изоляции контактной сети из-за своего состава, а впоследствии - к ее разрушению. Данный эксперимент еще раз подтвердил нашу версию и по поводу возгорания троллейбуса. Всего за март-апрель из-за замыкания вышли из строя восемь тяговых электродвигателей, - сообщает Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

Директор кировского АТП также отметил, что массово использовать «Галит-А» начали только в 2021 году. До этого применяли другой реагент - дороже, но с менее вредным составом.