В Кировской области оштрафовано предприятие за загрязнение реки Стародумы

Предприятие при сбрасывании сточных вод в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района допустило превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
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В Кировской области к ответственности привлечено ООО «Надежда» за сброс сточных вод в реку Стародумы, сообщили в пресс-службе регионального министерства охраны окружающей среды.
- Предприятие при сбрасывании сточных вод в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района допустило превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по нескольким показателям, - уточнили в министерстве. - Это привело к изменению класса качества воды со второго (чистые воды) до пятого (грязные).
В отношении юридического лица возбуждено административное дело, решением суда оно привлечено к штрафу в размере 75 тысяч рублей.
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