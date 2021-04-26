В Кировской области оштрафовано предприятие за загрязнение реки Стародумы

Предприятие при сбрасывании сточных вод в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района допустило превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Фото: Аца КОШТЭ

В Кировской области к ответственности привлечено ООО «Надежда» за сброс сточных вод в реку Стародумы, сообщили в пресс-службе регионального министерства охраны окружающей среды.

- Предприятие при сбрасывании сточных вод в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района допустило превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по нескольким показателям, - уточнили в министерстве. - Это привело к изменению класса качества воды со второго (чистые воды) до пятого (грязные).

В отношении юридического лица возбуждено административное дело, решением суда оно привлечено к штрафу в размере 75 тысяч рублей.

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