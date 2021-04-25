УДПИ наказали за загрязнение Люльченки

Специалисты министерства обследовали акватории и выявили место сброса жидкости зеленоватого цвета с неприятным запахом. Фото: vk.com/stroim_kirov

Сброс сточных вод в реку Люльченку осуществлялся через трубу, относящийся к системе ливневой канализации, которая передана в оперативное управление МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры Кирова», сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

- За нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод на юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в министерстве охраны окружающей среды. - Вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, УДПИ внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, что в декабре минувшего года горожане стали жаловаться на неприятный запах в реке Люльченка. Специалисты министерства обследовали акватории и выявили место сброса жидкости зеленоватого цвета с неприятным запахом. В последующем лабораторные исследования показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных и поверхностных водах.