За неделю в Кировской области скончались семь пациентов с коронавирусом

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,83%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Всего за неделю с 19 по 25 апреля в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев от коронавируса в регионе выросло до 334. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 25 апреля не предоставил.

Главные цифры на 25 апреля 2021 года. Фото: yandex.ru

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,83% (средний по России – 2,28%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,95Rt.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 71 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Читать.