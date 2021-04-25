Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлен 71 новый случай заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2463 исследования на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 71 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 59 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1030 жителей области, у 902 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 862 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 128 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 80 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 343.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1982 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2463 исследования на COVID-19.