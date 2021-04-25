6 миллионов рублей составил доход уполномоченного по правам ребенка в Кировской области

Владимир Шабардин занимает должность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области с 1 июля 2010 года. Фото: pravarebenka43.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин раскрыл свой доход за минувший год. В декларации он указал сумму в 6 миллионов 167 тысяч рублей, в нее входят средства, которые были получены от продажи имущества - 4 миллиона 200 тысяч рублей. Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте аппарата.

В собственности у Владимира Валерьевича находится доля в квартире и гаражный бокс. Супруга уполномоченного по правам ребенка указала доход в 3 миллиона 957 тысяч рублей, часть средств получены от продажи имущества - 3 миллиона 400 тысяч рублей. У нее в собственности также находится доля в квартире и земельный участок.

Доход сына Владимира Шабардина в минувшем году составил 200 тысяч рублей, все средства получены от продажи имущества.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин представил депутатам Законодательного собрания Кировской области доклад о работе за 2020 год. Читать.