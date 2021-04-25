Ржавые ограждения и смытая брусчатка: чем обернулось благоустройство Привокзальной площади в Кирове

Подрядчик приступил к восстановлению брусчатки. Фото: Виктор Карпов

Привокзальную площадь, которую благоустроили в минувшем году, отремонтируют в рамках гарантийных обязательств. Дело в том, что новая брусчатка и ограждения не смогли пережить зиму - тротуарную плитку смыло, а чугунные заборы покрылись ржавчиной.

- По всем выявленным дефектам после прохождения зимнего периода подрядчику предъявлена претензия, - сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. - При наступлении благоприятных погодных условий он приступил к выполнению гарантийных обязательств.

В настоящее время подрядчик, имя которого администрация не сообщает, завершил покраску чугунных ограждений и приступил к восстановлению брусчатки.

Все работы планируют завершить к майским праздникам. Фото: admkirov.ru

- Все работы планируют завершить к майским праздникам, - сообщили в администрации. - В эксплуатацию объект будет принят только после экспертной оценки специалистов МКУ «УДПИ» - (в минувшем году работы также принимала экспертная комиссия, а каждый этап согласовывался с управлением дорожной и парковой инфраструктуры, но на качество работ, видимо, это никак не повлияло - прим. Ред.).

Добавим, что с момента сдачи объекта подрядная организация несет гарантийные обязательства в течение двух лет. Получается, что уже после зимы 2022 года работы по ремонту Привокзальной площади станут непосильной ношей для бюджета города, который и так прогнозируется без профицита.