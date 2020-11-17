В Кирове на привокзальной площади обустроят тротуары

Каждый этап работ подрядчик согласовывает с управлением дорожной и парковой инфраструктуры. Фото: admkirov.ru
В Кирове приступили к обновлению привокзальной площади. Сейчас подрядчик выполняет обустройство парковочного пространства. Организация занимается подготовкой основания под укладку тротуарной плитки.
В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказали, что в самом центре будет обустроен тротуар с освещением. Помимо этого, в планах работ отремонтировать пешеходную дорожку, которая соединяет ТЦ «Лето» с вокзалом.
По периметру парковки установят чугунные ограждения, а на самой площадке нанесут разметку для стоянки автомобилей. Будут также восстановлены дорожные знаки и пешеходные светофоры на привокзальной площади.
- Каждый этап производства подрядчик согласовывает с управлением дорожной и парковой инфраструктуры. Работы примет экспертная комиссия, - уточнили в УДПИ.
Стоит также добавить, что после приемки подрядная организация будет нести гарантийные обязательства в течение двух лет.
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