В Яранске иномарка сбила восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе

Мальчик переходил дорогу у дома №45, когда на него наехала машина. Фото: vk.com/gibdd43

В Яранске иномарка наехала на восьмилетнего ребенка. К счастью, малыш отделался легким испугом. Об этом расказали в областной ГИБДД.

ДТП произошло 21 апреля в 15.55. Как установило ведомство, 28-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» ехал мимо дома №45 по улице Карла Маркса. В то же время дорогу решил перейти восьмилетний ребенок. Стоит отметить, что шел он по пешеходному переходу, пусть и нерегулируемому. То ли мальчик выскочил слишком резво, то ли водитель отвлекся, однако автомобиль наехал на ребенка. По счастью, травмы не оказались серьезными. Пострадавшему оказали помощь на месте, везти его в больницу не пришлось.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло четыре аварии, в который пострадали четверо человек. Погибших нет.