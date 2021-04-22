На трассе Киров-Стрижи-Оричи иномарка сбила 71-летнюю женщину

Авария произошла ближе к вечеру 21 апреля. Фото: Сергей ГАПОН

В Кировской области «Шевроле Нива» сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла вечером 21 апреля, в 17 часов. 64-летний водитель «Шевроле» направлялся по десятому километру трассы Киров-Стрижи-Оричи. В тот же момент дорогу ему наперерез решила перейти пенсионерка. Стоит заметить, что никакого пешеходного перехода на том участке и в помине нет. Скорее всего, водитель просто не успел затормозить или хотя бы сбросить скорость. Удар оказался сильным, и в итоге оказать женщине помочь на месте не удалось. Пострадавшую госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четверо человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.