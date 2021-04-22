В Нововятске в 2022 году может появиться новый сквер

Для жителей Нововятска в 2022 году могут построить новый сквер. Фото: admkirov.ru

В Нововятске к 2022 году в районе дома № 27 на улице Советской может появиться новый современный сквер. Объект включен в список 99 общественных мест, которые участвуют в народном интернет-голосовании. Об этом сообщили в кировской горадминистрации.

Сейчас территория представляет собой пустырь, расположенный между домами и торговым центром. По проекту на его месте должны обустроить фонтан и сцены, оборудовать велодорожки, детский игровой комплекс и тренажерную площадку, а также установить качели и освещение. Сквер может стать прекрасным местом для отдыха и проведения культмассовых мероприятий.

Напомним, что с 26 апреля отдать свой голос за тот или иной объект может любой кировчанин. Для этого необходимо зарегистрироваться на единой платформе. Голосование продлится до 30 мая 2021 года.