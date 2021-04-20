Кировчан приглашают поучаствовать в голосовании по благоустройству парков и скверов

На выбор для благоустройства предоставят более 230 объектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировчане смогут выбрать парки и скверы для их благоустройства в 2022 году. Голосование будет запущено на единой платформе (ссылка) в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 26 апреля по 30 мая.

На выбор жителям региона предложат около 230 парков, скверов и пешеходных зон. Свыше 70 объектов, набравших наибольшее количество голосов, отберут и благоустроят в следующем году. Например, жители Кирова смогут выбирать из 99 объектов, а благоустроят около 30 из них. Правда, в перечень входят два самых крупных парка города - имени Кирова и Гагарина. Ознакомиться со списком всех объектов и дизайн-проектами можно будет на платформе с 26 апреля.

Проголосовать можно сразу на единой платформе:

1) перейти по ссылке;

2) выбрать свое муниципальное образование и просмотреть список предложенных для благоустройства территорий;

3) авторизоваться через «Госуслуги» либо зарегистрироваться на портале. Для регистрации нужно ввести ФИО, телефон и адрес электронной почты (по желанию), и подтвердить номер мобильного.

После этого можно будет сделать выбор. Процедура регистрации обязательна, чтобы не допустить накрутки голосов.

Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогут волонтеры. В течение срока опроса они будут работать во всех районах-участниках проекта. В этом случае паспорт вам не понадобится - только телефон: вам позвонят, после чего вы скажете волонтеру последние четыре цифры номера, с которого прошел вызов.

Все интересующие кировчан вопросы можно задать по телефону горячей линии:

- федеральная горячая линия 8-800-600-20-13 (работает круглосуточно);

- региональная горячая линия 8-922-912-56-91 (в будни с 9.00 до 17.00).