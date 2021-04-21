Автобус №12 начнет ходить до деревни Никуленки с 24 апреля

Продление маршрута стало возможным благодаря ремонту дороги до деревни Кудино. Фото: admkirov.ru

В Кирове продлили автобусный маршрут №12.Теперь транспорт будет идти до деревни Никуленки - по просьбам местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе кировской горадминистрации.

Движение по новому маршруту начнется с 24 апреля. Рейсы будут ежедневными, два раза в день - утром и вечером. В мэрии также отметили, что продление маршрута стало возможным благодаря отремонтированной в минувшем году дороге до деревни Кудино. В ближайшее время на остановке «Деревня Никуленки» оборудуют новый павильон.

Напомним, что в Кирове также в ближайшее время установят 30 новых остановочных павильонов. В первую очередь они появятся в тех местах, где их сейчас нет вовсе. Подробнее об этом можно прочитать здесь.