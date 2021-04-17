В Кирове появятся 30 новых остановочных павильонов

Половина новых павильонов придет на замену уже устаревшим. Фото: admkirov.ru

В Кирове установят 30 новых павильонов на остановках общественного транспорта. 15 из них поставят на замену уже обветшавшим. Информацию сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В первую очередь павильоны поставят там, где их нет совсем. Это пять остановок общественного транспорта: «Площадь ХХ партсъезда», «По требованию» на ул. Боровицкой в Порошино, «д. Никуленки», «ул. Дубинина». Сейчас изготовление новых павильонов почти завершено. Устанавливать их начнут в конце апреля.

Городское управление дорожной и парковой инфраструктуры также отметило, что с начала года в Кирове отремонтировали 12 остановок. К примеру, у павильона остановки «1-я Больница» на улице Щорса заменили кровлю, а в поселке Костино - скамейку. Помимо того, в нынешнем году продолжат ремонтировать посадочные площадки. На эти цели выделят 900 тысяч рублей из бюджета города.