Из-за коммунальной аварии в Кирово-Чепецке без водоснабжения остались более 2 тысяч человек

Основное отключение затронуло дома, расположенные по улицам Сосновной и Некрасова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 21 апреля, в Кирово-Чепецке на улице Сосновой произошла коммунальная авария на водопроводе. Без воды остались около 2,5 тысячи жителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Основное отключение затронуло дома, расположенные по улицам Сосновной и Некрасова.

- По техническим причинам в 8.15 сделано дополнительное отключение, - сообщили в администрации города. - Подача водоснабжения прекращена по ул. Сосновой 4, 6 и ул. Ленина 20, КРЦ «Янтарь».

В настоящее время на месте происшествия работают пять аварийных бригад и пять единиц спецтехники.

Напомним, что в минувшем году в городе произошла крупная коммунальная авария на очистных сооружениях. Тогда без водоснабжения остался весь Кирово-Чепецк.