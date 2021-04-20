Учащиеся школы, сгоревшей в Советском районе, ходят на уроки в детский сад

Занятия продолжаются в очном режиме по штатному расписанию. Фото: kirovreg.ru

Учащиеся из деревни Воробьева Гора, где в минувшую субботу сгорела основная школа, продолжают занятия в штатном режиме. Сейчас уроки для них проводят в местном детском саду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Занятия с детьми проходят в очном формате по штатному расписанию. Учителя обустроили места для уроков в свободных помещениях. Столы им выделила местная библиотека, оборудование и мебель предоставит районная администрация и школа из соседнего села Мокино. Проблема в том, что в пожаре сгорели все документы - в том числе личные дела учеников и педагогов. Все их предстоит восстановить.

Всего в основной школе деревни учатся 17 ребят, трое из них ходят в начальные классы. С ними занимаются семеро учителей. Горячее питание для детей организовано. Одна из проблем, по словам педагогов - отсутствие места для занятий физкультурой. Вести их на открытом воздухе можно будет в случае благоприятной погоды.

Сейчас ситуация с школьниками из Воробьевой Горы взята на особый контроль. Правительство региона сообщает, что при планировании организации образовательного процесса в новом учебном году для ребят учтут все возможные варианты.